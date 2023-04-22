Три несподівані речі, які можна класти в пральну машину

Є багато речей, які найкраще очищуються саме в пральній машині, хоча ми цього часто навіть не припускали. Дізнайтеся, що не варто продовжувати прати руками.

Ви, можливо, знаєте, що у пральній можна очищувати подушки, ковдру чи взуття, але це не весь список. Ось ще три речі, які експерти радять класти до пральної.

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Насадки для швабри

Хтось просто змочує їх та викручує кілька разів, а хтось – просто викидає. Експерт з прибирання вдома Пулкіт Дамані рекомендує очищувати насадки в пральній.

"Їх слід прати в пральній машині з кількох причин. По-перше, насадки швабри можуть бути досить брудними та сповненими бактерій. По-друге, насадки швабри важко чистити вручну. По-третє, так вони прослугують довше", – говорить Дамані.

Штори

Процес чищення штор не повинен бути таким складним, якщо його правильно виконати в пральній машині.

"Одна з головних причин, чому варто прати штори в пральній, – щоб легко очистити пил або бруд, які могли накопичитися з часом. Штори часто можуть бути розсадником пилових кліщів та інших алергенів, тому важливо тримати їх у чистоті. Прання у машинці також допоможе зберегти їх свіжими та новими", – розповідає фахівець.

Але це треба робити дуже обережно. Не забувайте дивитися на етикетки із вказівками, щоб визначити тип тканини. Є штори, які взагалі не можна класти до пральної.

Килимок для спорту чи йоги

Килимки для спорту схильні до забруднення, але процес глибокого очищення не повинен бути складним.

"Прати килимок у пральній машині – це швидкий і простий спосіб очистити його та зберегти свіжість. Тільки обов'язково використовуйте дбайливий цикл і м'який мийний засіб, а потім висушіть килимок на повітрі, щоб запобігти пошкодженню", – пояснює Пулкіт.