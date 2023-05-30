Особняк із 30 спальнями: яка ціна такого житла в Австралії

Історичний особняк із 30 спальнями в Балвіні встановив новий рекорд для передмістя. Навіть після колосального зниження ціни на 7 мільйонів доларів він залишається найдорожчим будинком.

Величезний особняк продали минулого тижня приблизно за 13 – 14 мільйонів доларів. Це встановило новий рекорд – найвища ціна в передмісті. Раніше найдорожчим вважався будинок за 9,5 мільйона доларів, який продали у 2021 році.

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Розкішний особняк, що вміщує 30 спалень

Особняк, схожий на будинок кінозірки Голлівуду, був комплексом розкішних квартир для пенсіонерів, перш ніж його виставили на продаж у жовтні минулого року.

Спочатку його намагалися продати за колосальні 20 – 21 мільйон доларів. Згодом він з'явився на ринку повторно за ціною, меншою на 7 мільйонів доларів.

Власність має площу 5027 квадратних метрів. Особняк почали будувати на початку 1930-х років. Спочатку це був двоповерховий будинок, який слугував житлом для власника мережі магазинів.

Колишній шарм зберігся у кількох кімнатах / Фото Realestate

У будинку зберігся оригінальний великий танцювальний зал, а також мозаїчна підлога з ініціалами першого власника. Усе це можна побачити біля входу на північний ґанок.

До власності належать ще чотири будівлі, що простягаються на 2 469 квадратних метрів. Вони розташовані на "другій найвищій точці Мельбурна, 118 метрів над рівнем моря з видом на горизонт".



Особняк розташований дуже високо, тому його добре видно звисока / Фото Realestate