Особняк побудували в 2000 році власник, який є інженером-будівельником, та архітектор. Ціна на нерухомість становить 4, 95 мільйона доларів.

Зверніть увагу Огляд інженерних мереж в новобудовах: види та призначення

Кількість вікон вражає

Сотні вікон розташовані у п'ятьох спальнях, шістьох ванних кімнатах, кухні та в інших житлових приміщеннях. З багатьох кімнат відкривається краєвид на басейн та прилеглу річку Майлз.

У домі є триста вікон / Фото Realtor

Площа особняка становить близько 740 метрів квадратних. На першому поверсі розміщені основний люкс і офіс.

Простора спальня з дерев'яними меблями / Фото Realtor

Це просто заворожує. Такого не побачиш щодня. Коли ти заходиш і бачиш усі вікна та все світло, що проникає всередину,

– каже агент з лістингу Роберт Лаказе.

Будинок розташований приблизно на 8,5 гектарах. У вартість входить ще одна ділянка площею 8,5 соток. Там є двоповерховий сарай з трьома стійлами, мийкою та кормівкою. Над сараєм розташована квартира з двома спальнями та однією ванною.