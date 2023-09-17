Що ніколи не варто зберігати у вітальні: дизайнери назвати три речі

Вітальня є осередком комфорту та місцем для відпочинку вашої сім'ї. У цій кімнаті треба зберігати лише ті предмети, які сприяють затишку або мають практичну користь.

Це означає, що не варто зберігати у вітальні все, що заманеться, адже ці речі можуть "загрожувати" атмосфері. Дизайнери назвали три предмети, які не повинні бути в спальні.

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Особисті речі

"Вітальня – це місце, де збираються всі, тому це має бути простір, у якому всі мешканці зможуть відпочити. З цієї причини ви не повинні допускати те, щоб ваша вітальня була захаращена особистими речами", – каже експертка Harmonizing Energies Feng Shui Сюзанна Батлер.

Одяг, посуд чи будь-що інше можуть негативно повпливати на атмосферу вітальні. Окрім того, ці речі збирають пил і займають зайвий простір.

Провідний фахівець Джекі Чоу додає: "Ваша вітальня – це не ваша спальня чи ванна кімната, тому ви не маєте зберігати там свої особисті речі, як-от одяг, засоби догляду. Ці предмети можуть зробити вітальню безладною та відкрити ваше приватне життя вашим гостям".

Електроніка

У теперішніх оселях часто є надлишок технічних ґаджетів: від маршрутизаторів до ігрових консолей, зарядних пристроїв і запасних кабелів. Хоча деякі з них є потрібними для розваг, їхнє неорганізоване розміщення призведе до візуального безладу. Зазвичай саме електроніка робить вітальню захаращеною.

"Електроніка та шнури повинні бути впорядковані та сховані, щоб зменшити безлад та накопичення пилу", – радять експерти.

Таку електроніку, як комп'ютери та планшети, краще зберігати в спеціально відведених місцях, щоб зберегти баланс між роботою та відпочинком. До речі, якщо ви плануєте купляти телевізор до спальні, обирайте не надто великий та подумайте про настінний монтаж, щоб заощадити місце на підлозі.

Декоративні подушки

Надмірна кількість декоративних подушок може зробити вашу вітальню безладною та захаращеною. Ви можете змінювати їх залежно від того, наскільки вони відповідають сезону. Не треба накопичувати подушки, бо вони відповідно займатимуть місце та збиратимуть пил.

Люсі Серл, директор із контенту в Homes & Gardens, додає: "Декоративні подушки надають колір і текстуру вітальні, але в них накопичується пил, а іноді й пилові кліщі. Тому, якщо ви не збираєтеся регулярно прати свої декоративні подушки, краще не класти їх на диван".