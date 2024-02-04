Три речі, які дуже знецінюють ванну кімнату: розповідають рієлтори

Перш ніж публікувати оголошення про продаж житла, слід подумати, чи є у вашому домі речі, які псують його цінність. Рієлтори кажуть, що у ванній кімнаті таких може бути доволі.

Часто ми не помічаємо дрібних недоліків у ванних кімнатах, але вони можуть негативно впливати на вартість вашого будинку. Ось три найпоширеніші речі, які знецінюють вигляд ванної, що впливає на сприйняття всього будинку.

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Застарілі змішувачі та фурнітура

Ванні кімнати зі старою, зношеною сантехнікою не тільки мають непривабливий вигляд, а й викликають занепокоєння. Це може серйозно знецінити ванну кімнату та відштовхнути потенційних покупців житла.

"Оновлення змішувачів, душових насадок і рушникосушки до більш сучасних і стильних варіантів не тільки виглядає краще, а ще допомагає уникнути непорозумінь під час огляду", – каже рієлтор та інвестор Райлі Еннен.

Те саме стосується старих світильників.

Погане освітлення

"Тьмяне або різке освітлення — це помилка дизайну, яка може зробити ванну кімнату непривітною та меншою, ніж вона є насправді. Це також може перешкоджати функціональності та ускладнювати рутинні справи", – пояснює американська дизайнерка Яма Джейсон.

У ванній кімнаті краще встановлювати кілька видів світла: навколишнє, робоче та акцентне. Це підвищить естетичну цінність вашої ванної кімнати.

Застарілі візерунки

Ванна кімната з візерунковими шпалерами / Фото Rachel Chudley

"Ванні кімнати, що застрягли в минулій епосі, наприклад, із зеленою плиткою з авокадо 70-х або з "гучними" шпалерами 80-х, можуть значно знецінити простір", – говорить американська експертка з дизайну Кенні Клінгер.

Це індивідуальний дизайн, який до вподоби не всім. Сучасні покупці часто шукають стриманий інтер'єр.