Таку можливість пропонує ринок нерухомості в Австралії. Там з'явились у продажу старі церковні споруди, де колись були богослужіння, а тепер може жити звичайнісінька сім'я.

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Церкви, у яких планують облаштувати будинки

Оживили церковну перлину

Старовинна будівля церкви була зведена ще у 1867 році в сільському містечку Керрітон в Південній Австралії. Власники території пропонують її за 80 000 – 100 000 доларів. Всередині є дві великі кімнати, які можна облаштувати у затишну оселю. Всередині є електроенергія та резервуар для дощової води.



З церкви у будинок / Фото realestate

Унікальний дизайн та чудові краєвиди

На вершині пагорба в передмісті Воклюза у минулому столітті спорудили церковну споруду в унікальному стилі. Автором проєкту 1965 року був Дон Газзард. Територія, яку власник отримує разом з будівлею, – 2 тисячі метрів квадратних. Вона розташована на дивовижному кварталі, площею 2000 квадратних метрів. Неподалік також є пляж Парслі-Бей, сільські магазини та ресторани.

Цю споруду хочуть перетворити у житловий будинок / Фото realestate

Споруда у стилі церковних традицій

Цю церкву буде найпростіше переобладнати. Вона найбільш візуально нагадує звичний будинок. Споруда з'явилась на вулиці Грейді 3 у графстві Нуза-Шир ще у 1926 році.

Будівля вважається старовинною архітектурною спадщиною, а її дизайн заслуговує неабиякої поваги: тут і складні свинцеві ліхтарі, і приголомшливі роботи з дерева. Вартість становить 544 500 доларів.

Споруда у стилі церкових традицій / Фото realestate

Церква, яку переобладнали у будинок

Цей унікальний будинок, у якому колись була церква, розташований у Страталбіні. Тут вже обладнані 4 спальні, ванна кімната та стильний дизайн, який шукає свого покупця.

З особливостей тут фасад, оздоблений камінням, всередині дивують високі стелі з відкритими дерев'яними балками, аркові вікна та оригінальна дерев'яна підлога.



Кімната у старій церкві / Фото realestate