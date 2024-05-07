Будівництво житла в Україні: у яких областях найдорожче, а де найдешевше

Експерти розрахували ціну за квадратний метр загальної площі квартир будинку в усіх областях. Так вдалося визначити, де вартість спорудження житла є найдорожчою та найдешевшою.

Найдорожче збудувати житло в Києві, а найдешевше – на Кіровоградщині. Про стало відомо з даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

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Де в Україні найдешевше збудувати житло

У "найдешевшій" Кіровоградській області квадратний метр коштує 18,3 тисячі гривень. Також до трійки лідерів входять Закарпатська та Житомирська області – 18,7 та 18,9 тисячі гривень відповідно.

У всіх інших областях середня вартість стартує від 19 тисяч гривень.

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Де найдорожче будувати житло

Ціни у столиці експерти аналізували окремо – і саме в Києві будівництво є найдорожчим. Тут ціна за квадратний метр житла сягає показника 25,1 тисячі гривень.

Трохи нижчі, але найвищі ціни серед областей зафіксували в Харківській та Донецькій областях – 22,6 тисячі гривень.

Що стосується середнього показника, то в більшій частині областей він становить не менш ніж 20 − 21 тисячу гривень за квадратний метр.