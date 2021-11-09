Вслід за Києвом, стабілізація цін прокотилася регіонами країни. Інформаційне агенство The Page поговорило з місцевими експертами та дізналося, що відбувається з ринком нерухомості наприкінці 2021 та що очікувати на початку 2022 року.

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Нерухомість у Білій Церкві

Найбільший попит мали 1-кімнатні квартири площею до 40 квадратів / Фото wikimedia

За 10 місяців зростання цін на новобудови становить в середньому на 6%. Це у 2,5 раза менше, ніж у столиці. За даними АФНУ, на початок листопада на первинному ринку реалізується лише 9 новобудов. Залежно від класу новобудови, ціна варіюється від 15 тисяч до 43,5 тисячі гривень за метр квадратний.

Голова Білоцерківського міського відділення АФНУ Валерій Рабенок зазначив, що найбільше покупців цікавлять невеликі за площею одно та двокімнатні квартири в цегляних будинках. Також експерт зазначив, що до кінця року на первинному ринку не станеться якихось особливих цінових зрушень.

З листопада по грудень 2021 року, ціни залишатимуться на стабільному рівні. Водночас цінова динаміка у 2022 році буде залежати від епідеміологічної та економічної ситуації. Але навряд чи наступного року можливі великі цінові стрибки, – пояснив Рабенок.

Ситуація стабільна й на вторинному ринку Білої Церкви. За рік ціни тут зросли майже на 12%. Найбільший попит мали 1-кімнатні квартири площею до 40 квадратів. Це здебільшого житло у радянських забудовах.

Ситуація у Сумах

За 10 місяців вартість житла на первинному ринку Сум зросла в середньому на 25 – 30%. Очільниця Сумського відділення АФНУ Антоніна Панок, розповідає, що понад 70% угод на первинному ринку припадає на 1- та 2-кімнатні квартири.

В останні кілька місяців популярність 2-кімнатних квартир зросла на 10 – 15%, також поволі зростає кількість угод в сегменті 3-кімнатних квартир, – додає Панок.

Також експертка зазначає, що до кінця року в регіоні можливе скорочення попиту в межах 20%, оскільки пандемія та пов’язані з нею обмеження збільшать кількість відтермінованих угод.

До весни 2022 року відкладений попит буде повністю реалізовано – коментує ситуацію Панок, – водночас цінова політика забудовників у більшості випадків спиратиметься виключно на рівень попиту. Отже, протягом 3 – 4 місяців ціни на новобудови будуть стабільними.

Ситуація на вторинному ринку нерухомості подібна до первинного. З початку року вартість квартир залежно від їхньої площі, стану та розташування зросла на 15 – 20%. Середня вартість придбаних квартир у 2021 році трималась на рівні 27,5 тисяч доларів. Вартість однокімнатних квартир становить від 18 тисяч доларів до 27 тисяч доларів, двокімнатних – від 23 тисяч доларів.

За прогнозом експертки, до кінця року на вторинному ринку Сум можливе зростання лише в межах 1,5 – 2% на 1-кімнатні квартири.

Нерухомість Івано-Франківська

Скільки коштує нерухомість Івано-Франківська / Фото kufer

У Івано-Франківську з початку року вартість житла на первинному ринку зросла в середньому на 15%:

ціни на житло у економ- та комфорт-класі становлять близько 10 – 11 тисяч гривень за метр квадратний;

у бізнес-класі ціна складає 11 – 13 тисяч гривень за метр квадратний;

ціни на квартири преміумкласу стартують від 12 – 15 тисяч гривень за метр квадратний.

За словами голови Івано-Франківського міського відділення АФНУ Віктора Фурдіяки, з початку жовтня попит на новобудови знизився на 5 – 7%, що пов’язане з економічною та епідемічною ситуаціями в країні.

Упродовж минулого місяця активність на первинному ринку дещо загальмувалася. З одного боку, непрогнозованість ситуації в країні стримує покупців, що відтерміновують придбання житла на невизначений термін. Саме тому на первинному ринку Івано-Франківська панує цінова стабільність, – наголосив фахівець.

На думку голови міського відділення АФНУ, у найближчі 3 – 4 місяці цінова ситуація на первинному ринку житла суттєво не зміниться. Проте ближче до весни 2022 року за умов стабільної економічної ситуації та зниження пандемічних ризиків варто очікувати подальше зростання вартості квадратів. Насамперед це пов'язано з систематичним зростанням вартості будівництва.

На вторинному ринку житла з липня по жовтень спостерігався дефіцит пропозиції в сегменті малогабаритних квартир радянської забудови та будинках, зведених у 90-х роках. Також бракувало квартир площею 40 – 80 метрів квадратних у введених в експлуатацію новобудовах. Відтак вартість будинків зведених до 2000 року піднялася на 2 – 10% (залежно від розташування, технічного стану будинку та площі квартири). Водночас ціна на житло зведене в період з 2010 року по 2020 рік, збільшилася від 5% до 10%.

Експерт додає, що найбільше зростання цін з січня по жовтень припало на однокімнатні квартири в різних частинах міста.

У цьому, найбільш затребуваному сегменті житла, попит на 50% перевищує пропозицію, що може спонукати продавців потроху збільшувати вартість виставлених на продаж квартир. Проте надмірна ціна, що не відповідатиме очікуванням покупців, може спричинити зворотний ефект – ціни знизяться до рівня вересня-жовтня, – вважає Фурдіяка.

Стабілізація на вторинному ринку Івано-Франківська триватиме щонайменше кілька місяців. У найближчі 3 – 4 місяці максимальні цінові коливання можливі в межах 1,5 – 2%.