Як змінилися ціни на квартири в Тернополі у 2023 році: відповідь фахівчині

У 2023 році вартість купівлі та оренди квартир у Тернополі суттєво змінилася. Наприклад, восени ціни на придбання житла зросли на 20%.

Що стосується оренди, то попит цьогоріч зменшився на 20%, а відтак знизилася й ціна – на 15%. Про це повідомила голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин.

Зверніть увагу Як змінився ринок нерухомості України у 2023 році

Купувати квартири в Тернополі стало дорожче

Раніше в новобудові на середніх поверхах однокімнатну квартиру площею 45 – 50 "квадратів" з ремонтом можна було купити в середньому за 45 – 46 тисяч доларів. Після різкого зростання таке житло можна купити тепер за 52 – 53 тисячі доларів.

За слова експертки, найчастіше купують квартири військовослужбовці, військові медики та переселенці.

"Це люди, які можуть скористатися державними кредитними програмами. А ще в мене є сумна статистика. За цей рік десять квартир купили вдови воїнів. Їхні чоловіки загинули в повномасштабній війні. Придбали на виплати, що надала держава за загиблого військовослужбовця", – розповіла Марія Хомин.

Які фактори вплинули на зростання цін у новобудовах

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак каже, що у 2023 році помітно зросла вартість будівельно-монтажних робіт, в середньому на 35%, а також будматеріалів – на 45% через низку факторів:

інфляція;

нестача кваліфікованих будівельників, які пішли в ЗСУ;

зміна (подовження) логістичних ланцюжків;

подорожчання сировини;

втрата виробничих потужностей на Сході та Півдні.

Проте існував серйозний стримувальний фактор – психологічна і фінансова неготовність українців купувати житло. Тому зростання вартості було здебільшого помірним.