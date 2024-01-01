Як змінилися ціни на квартири в Тернополі у 2023 році: відповідь фахівчині
Джерело:Суспільне
У 2023 році вартість купівлі та оренди квартир у Тернополі суттєво змінилася. Наприклад, восени ціни на придбання житла зросли на 20%.
Що стосується оренди, то попит цьогоріч зменшився на 20%, а відтак знизилася й ціна – на 15%. Про це повідомила голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин.
Зверніть увагу Як змінився ринок нерухомості України у 2023 році
Купувати квартири в Тернополі стало дорожче
Раніше в новобудові на середніх поверхах однокімнатну квартиру площею 45 – 50 "квадратів" з ремонтом можна було купити в середньому за 45 – 46 тисяч доларів. Після різкого зростання таке житло можна купити тепер за 52 – 53 тисячі доларів.
За слова експертки, найчастіше купують квартири військовослужбовці, військові медики та переселенці.
"Це люди, які можуть скористатися державними кредитними програмами. А ще в мене є сумна статистика. За цей рік десять квартир купили вдови воїнів. Їхні чоловіки загинули в повномасштабній війні. Придбали на виплати, що надала держава за загиблого військовослужбовця", – розповіла Марія Хомин.
Які фактори вплинули на зростання цін у новобудовах
Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак каже, що у 2023 році помітно зросла вартість будівельно-монтажних робіт, в середньому на 35%, а також будматеріалів – на 45% через низку факторів:
- інфляція;
- нестача кваліфікованих будівельників, які пішли в ЗСУ;
- зміна (подовження) логістичних ланцюжків;
- подорожчання сировини;
- втрата виробничих потужностей на Сході та Півдні.
Проте існував серйозний стримувальний фактор – психологічна і фінансова неготовність українців купувати житло. Тому зростання вартості було здебільшого помірним.