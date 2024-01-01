Что касается аренды, то спрос в этом году уменьшился на 20%, а затем снизилась и цена – на 15%. Об этом сообщила глава Тернопольского регионального отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Мария Хомин.

Обратите внимание Как изменился рынок недвижимости Украины в 2023 году

Покупать квартиры в Тернополе стало дороже

Ранее в новостройке на средних этажах однокомнатную квартиру площадью 45-50 "квадратов" с ремонтом можно было купить в среднем за 45-46 тысяч долларов. После резкого роста такое жилье можно купить теперь за 52 – 53 тысяч долларов.

По словам эксперта, чаще всего покупают квартиры военнослужащие, военные медики и переселенцы.

"Это люди, которые могут воспользоваться государственными кредитными программами. А еще у меня есть печальная статистика. За этот год десять квартир купили вдовы воинов. Их мужчины погибли в полномасштабной войне. Приобрели на выплаты, предоставленные государством за погибшего военнослужащего", - рассказала Мария. Хомин.

Какие факторы повлияли на рост цен в новостройках

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак говорит, что в 2023 году заметно возросла стоимость строительно-монтажных работ, в среднем на 35%, а также стройматериалов – на 45% из-за ряда факторов:

инфляция;

нехватка квалифицированных строителей, ушедших в ВСУ;

изменение (удлинение) логистических цепочек;

удорожание сырья;

утрата производственных мощностей на Востоке и Юге.

Однако существовал серьезный сдерживающий фактор – психологическая и финансовая неготовность украинцев покупать жилье. Поэтому рост стоимости был в основном умеренным.