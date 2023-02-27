Скільки коштують квартири в найпопулярніших серед українців країнах ЄС

Найбільше українців зараз проживає в Польщі, Німеччині та Чехії. Найдорожчі квартири – у Німеччині.

Найдоступніші ціни на житло – у Чехії. Вартість квартир у будь-яких країнах залежить від розташування. У столицях ціни, очевидно, високі.

Зверніть увагу Стабільний дохід у нестабільних умовах: чому зараз найкращий час інвестувати в новобудови Львова

Німеччина

Однокімнатна квартира у берлінському Шпандау площею 33 квадратних метрів продається за 120 тисяч євро. За брокерські послуги у розмірі 3,57% від вартості житла покупець має заплатити додатково. Двокімнатні апартаменти площею 45 − 55 квадратних метрів з ремонтом коштують вже приблизно 150 тисяч євро, а трикімнатні – від 180 до 200 тисяч євро.

У Мюнхені квартири ще дорожчі. коштує ще дорожче. Наприклад, 1-кімнатні квартири в спальних районах площею 35 квадратних метрів коштують 255 тисяч євро.

Польща

Квартири у Варшаві продають по 12 − 13 тисяч злотих (2,7 − 2,9 тисяч доларів) за квадратний метр, розповідає експерт Володимир Велигорський. Тобто однокімнатна квартира площею 35 квадратних метрів у спальному районі Варшави коштуватиме 95 тисяч доларів. Є і бюджетніші квартири в різних районах міста, в середньому на 15 − 20% дешевші, ніж у новобудовах.

Загалом у Варшаві житло дороге. Краще шукати в інших містах. Наприклад, у Познані та Любліні квартири на 40% дешевші.

Чехія

Однокімнатну квартиру загальною площею 30 квадратних метрів в Празі можна придбати за 3,6 мільйона крон (162 тисяч доларів). Двокімнатні у спальних районах з хорошим ремонтом коштують від 7,5 до 11 мільйона крон (340 – 495 тисяч доларів).

Якщо потрібно дешевше, то в менших містечках пропонують більш вигідні варіанти. Однокімнатну квартиру можна придбати за 1,3 − 1,6 мільйона крон (58 − 72 тисячі доларів).