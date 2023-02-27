Самые доступные цены на жилье – в Чехии. Стоимость квартир в любых странах зависит от месторасположения. В столицах цены, очевидно, высоки.

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Германия

Однокомнатная квартира в берлинском Шпандау площадью 33 квадратных метра продается за 120 тысяч евро. За брокерские услуги в размере 3,57% стоимости жилья покупатель должен заплатить дополнительно. Двухкомнатные апартаменты площадью 45-55 квадратных метров с ремонтом стоят уже примерно 150 тысяч евро, а трехкомнатные – от 180 до 200 тысяч евро.

В Мюнхене квартиры еще дороже. стоит еще дороже. К примеру, 1-комнатные квартиры в спальных районах площадью 35 квадратных метров стоят 255 тысяч евро.

Польша

Квартиры в Варшаве продают по 12 – 13 тысяч злотых (2,7 – 2,9 тысяч долларов) за квадратный метр, рассказывает эксперт Владимир Велигорский. То есть однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров в спальном районе Варшавы обойдется в 95 тысяч долларов. Есть и более бюджетные квартиры в разных районах города, в среднем на 15 - 20% дешевле, чем в новостройках.

В Варшаве жилье дорогое. Лучше искать в других городах. К примеру, в Познани и Люблине квартиры на 40% дешевле.

Чехия

Однокомнатную квартиру общей площадью 30 квадратных метров в Праге можно приобрести за 3,6 миллиона крон (162 тысячи долларов). Двухкомнатные в спальных районах с хорошим ремонтом стоят от 7,5 до 11 миллионов крон (340 – 495 тысяч долларов).

Если нужно дешевле, то в меньших городках предлагают более выгодные варианты. Однокомнатную квартиру можно приобрести за 1,3 – 1,6 миллиона крон (58 – 72 тысячи долларов).