Львів, Ужгород, Чернівці: скільки коштують квартири в містах на Заході України

Хоча українці не переїжджають у західні міста так активно, як на початку повномасштабного вторгнення, ціни на квартири там не знижуються. Дізнайтеся, за скільки можна купити помешкання в новобудовах Львова, Ужгорода та Чернівців.

Західні області залишаються лідерами за вартістю квадратного метра в новобудовах, констатує оглядачка нерухомості Вікторія Берещак. На це впливають кілька факторів.

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Чому ціни не знижуються

Перший і основний чинник – концентрація платоспроможного попиту, тобто переселенців з Київщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, Чернігівщини.

Навіть після деокупації чималий відсоток людей залишаються в західних регіонах і вже помалу починають адаптовувати своє життя, купують там квартири,

– зауважує Вікторія Берещак.

Другим фактором експертка називає реальні темпи будівництва і активізація забудовників під впливом попиту – "реального в моменті і частково відкладеного, проте потенційного".

Які ціни на квартири в новобудові зараз

У Львові середньозважена ціна за квадратний метр сьогодні сягає 55 тисяч гривень; в Ужгороді – 39 тисяч гривень за квадрат, а в Чернівцях – 38 тисяч гривень за квадрат.

Що стосується вибору покупця в цих містах, то попит є на однокімнатні квартири та двокімнатні в межах 65 − 80 квадратних метрів.

Однокімнатна квартира на 45 квадратних метрів у Львові коштуватиме в середньому 55 − 60 тисяч доларів, в Ужгороді – від 40 до 50 тисяч доларів, а в Чернівцях – в межах 35 − 45 тисяч доларів.