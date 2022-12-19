Ціни на нерухомість в Україні вирівняються з вартістю житла у ЄС: прогноз експерта

Всупереч складній ситуації на ринку нерухомості, девелопери продовжують відкривати відділи продажів, вводити в експлуатацію житлові комплекси та навіть укладати угоди з купівлі-продажу квартир у новобудовах.

Водночас усі розуміють. що після перемоги України в війні питання житла стоятиме особливо гостро, каже адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий партнер TOTUM LF Юрій Хапко.

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Що відбуватиметься на ринку нерухомості України найближчим часом

Суттєве сповільнення темпів будівництва та відсутність нових об'єктів може призвести до дефіциту якісних житлових проєктів. Тобто попит буде переважати над пропозицією. Це пов'язано, зокрема, із тим, що після перемоги девелопери не встигнуть швидко задовольнити потреби покупців, адже цикл підготовки та виводу об'єкта на ринок триває від 12 до 24 місяців.

Разом зі здорожчанням матеріалів, курсу та логістики це все призведе до суттєвого зростання цін. Водночас, у зв’язку з руйнуваннями житлового фонду внаслідок війни, нового житла вже потребують сотні тисяч українців,

– розповідає Хапко.

Ринок відроджуватиметься неоднорідно

У західних областях України з’являються нові категорії покупців. Саме вони впливатимуть на ринок. Йдеться насамперед про:

вимушених переселенців, які адаптувались до життя на новому місці;

працівників компаній, які релокувалися;

інвесторів, які хочуть мати житло на заході України, через безпековий фактор.

У зв’язку з цим, у західних областях країни ринок нерухомості відновиться досить швидко, Київ наздожене їхні показники після стабілізації ситуації на фронті.

В інших регіонах, особливо тих, що потерпають від обстрілів, питання відновлення ринку нерухомості залежатиме від впевненості людей, які там проживають та від підтримки з боку держави.

Курс України до ЄС відіб'ється на ціні "квадратів"

Чіткий та послідовний курс на вступ до Євросоюзу прямо свідчить, що після закінчення війни ціни на нерухомість в Україні вирівняються з вартістю, яку фіксують у країнах ЄС. Принаймні, років через десять українські ціни на нерухомість будуть не менші, ніж у Східній Європі, а от дохідність інвестицій буде зменшуватися, вважає Хапко.