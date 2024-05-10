Вартість квадратного метра у квітні: у яких областях ціни зросли, а де знизилися
У квітні середня вартість квадрата по Україні змінилася, але цей показник у більшості областей можна назвати невідчутним. Найсуттєвіше ціни зросли в Полтавській області – у середньому на 7%.
У квітні 2024 року в Україні працюють 76% відділів продажу новобудов. Найвищий показник – у Закарпатській області (97%). Найбільша частка готових новобудов від усієї кількості – у Київській області (30%). Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на аналітичний звіт DIM.RIA.
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Вартість квадратного метра зростає
Найвища середня вартість зафіксована в Києві – це 54 084 гривень за квадратний метр (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).
Протягом квітня ціни зросли у всіх областях, окрім чотирьох. Найбільше середня вартість підвищилася у
- Полтавський області (+7%);
- Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській (+3%).
У яких областях ціни стали нижчими
Зниження середньої ціни за квадрат зафіксовано в таких областях:
- Сумська (-4%);
- Харківська (-2%);
- Вінницька (-0,4%);
- Черкаська (-0,2%).
Варто зазначити, що в середині весни по всій Україні було здали в експлуатацію 10 новобудов на 21 секцію.