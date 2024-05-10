Вартість квадратного метра у квітні: у яких областях ціни зросли, а де знизилися

У квітні середня вартість квадрата по Україні змінилася, але цей показник у більшості областей можна назвати невідчутним. Найсуттєвіше ціни зросли в Полтавській області – у середньому на 7%.

У квітні 2024 року в Україні працюють 76% відділів продажу новобудов. Найвищий показник – у Закарпатській області (97%). Найбільша частка готових новобудов від усієї кількості – у Київській області (30%). Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на аналітичний звіт DIM.RIA.

Зверніть увагу Купівля квартири в новобудові: що треба знати про акт приймання-передачі житла

Вартість квадратного метра зростає

Найвища середня вартість зафіксована в Києві – це 54 084 гривень за квадратний метр (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

Протягом квітня ціни зросли у всіх областях, окрім чотирьох. Найбільше середня вартість підвищилася у

Полтавський області (+7%);

Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській (+3%).

Вартість квадратного метра на первинці / Інфографіка DIM.RIA

У яких областях ціни стали нижчими

Зниження середньої ціни за квадрат зафіксовано в таких областях:

Сумська (-4%);

Харківська (-2%);

Вінницька (-0,4%);

Черкаська (-0,2%).

Варто зазначити, що в середині весни по всій Україні було здали в експлуатацію 10 новобудов на 21 секцію.