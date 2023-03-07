На скільки відсотків зросли ціни на нові квартири у Львові та Києві: результати дослідження

За рік війни вартість на житло в новобудовах Києва та Львова різко зросла. Це було зумовлено зростанням собівартості, девальвацією гривні та віддаленістю від лінії фронту.

У Львові ціни продовжують стрімко зростати досі, тоді як у Києві вони залишаються відносно стабільними. На скільки відсотків за рік зросли ціни на житло – дізнавайтеся за результатами дослідження.

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Київ

На початку лютого 2023 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва склала 61 234 гривні. Це на 36,1% більше, ніж було до початку вторгнення Росії в Україну,

– заявили в компанії M4U.

Найактивніше ціни зростали влітку: з червня по вересень середня вартість квадратного метра збільшилася на 26,7%. Найбільше подорожчали класи еліт (+46,1%) та економ (+44,3%).

Популярними серед покупців були класи комфорт і бізнес. Ціни на них зросли на 35,5% та 34,4% відповідно. На початку лютого 2023 року ціновий діапазон на більшість об'єктів нерухомості становить 34 000 – 54 000 гривень. Серед них переважають обʼєкти класу комфорт.

Львів

Середня вартість квадратного метра за рік зросла аж на 82,7% – до 45 706 гривень. Найбільш активне зростання цін спостерігали в період з червня по вересень, як і в Києві.

Ціни на більшість об'єктів львівської нерухомості коливаються від 24 000 до 34 000 грн, Найчастіше пропонують комфорт-клас.

"Найбільшу динаміку зростання цін спостерігаємо в обʼєктах бізнес-класу, де вартість квадратного метра за рік зросла більш ніж удвічі, на 109%. В сегменті економ зростання за рік склало 66,7%, комфорт – 60,3%, еліт – 58,7%", – показує дослідження.