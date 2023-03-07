Во Львове цены продолжают стремительно расти до сих пор, в то время как в Киеве они остаются относительно стабильными. На сколько процентов за год выросли цены на жилье – узнайте результаты исследования.

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Киев

В начале февраля 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составила 61 234 гривны. Это на 36,1% больше, чем было до начала вторжения России в Украину,

– заявили в компании M4U.

Активнее всего цены росли летом: с июня по сентябрь средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 26,7%. Более всего подорожали классы элит (+46,1%) и эконом (+44,3%).

Популярными среди покупателей были классы комфорта и бизнеса. Цены на них выросли на 35,5% и 34,4% соответственно. В начале февраля 2023 года ценовой диапазон на большинство объектов недвижимости составляет 34 000 – 54 000 гривен. Среди них преобладают объекты класса комфорта.

Львов

Средняя стоимость квадратного метра в год выросла на 82,7% – до 45 706 гривен. Наиболее активный рост цен наблюдался в период с июня по сентябрь, как и в Киеве.

Цены на большинство объектов львовской недвижимости колеблются от 24 000 до 34 000 грн., чаще всего предлагают комфорт-класс.

"Наибольшую динамику роста цен наблюдаем в объектах бизнес-класса, где стоимость квадратного метра за год выросла более чем вдвое, на 109%. В сегменте эконом роста за год составило 66,7%, комфорт – 60,3%, элит – 58, 7%", – показывает исследование.