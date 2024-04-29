Оренда квартир у Києві: у яких районах найдешевше, а де найдорожче

Протягом квітня середня вартість оренди в Києві майже не змінилася. Якщо в кінці березня ціна була близько 15 950 гривень, то зараз вона "дотягнулася" до 16 тисяч.

За останні пів року середня вартість знизилася на 9% – у кінці жовтня ціна була близько 17 610 гривень. А якщо порівнювати середню вартість зараз і рік тому, то винаймати квартири стало дорожче на 41%. Про це повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на статистику M2bomber.

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Які ціни на оренду житла в різних районах

Найдорожче орендувати квартири в Шевченківському районі, де середня вартість становить 31 330 гривень. У Печерському районі, який раніше був лідером у списку, винаймати житло коштує в середньому 26 тисяч гривень на місяць.

Найнижча середня вартість зафіксована в Деснянському районі. Також невисокі ціни на оренду квартир у Святошинському та Дніпровському районах. Ось які там ціни:

Деснянський – 12 750 гривень;

Святошинський – 13 тисяч гривень;

Дніпровський – 14 тисяч гривень.

Статистика станом на 29 квітня / Дані M2bomber

Що змінилося на вторинному ринку

Протягом квітня середня ціна знизилася на 2%. Зараз квадратний метр на вторинці коштує приблизно 58 026 гривень.

Найвища середня вартість зафіксована в Печерському районі – 87 506 гривень, а найнижча – в Деснянському районі, це 44 390 гривень за квадрат. У всіх інших районах ціни стартують від 51 тисяч гривень.