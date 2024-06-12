Оренда дорожчає: у яких районах Києва ще можна знайти бюджетні квартири

Ціни на оренду квартир у Києві зростають вже другий місяць. Середня вартість однокімнатних помешкань підвищилася на тисячу гривень. Тепер оренда коштує 13,5 – 14 тисяч гривень.

Ціни на київське житло не підвищуються, а летять вгору через нову хвилю внутрішньої міграції. Багато харків'ян переїжджають до столиці через постійні обстріли. Також до столиці переїжджають жителі Сумщини та Одещини.

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У яких районах Києва ціни нижчі за середні

Зимові ціни на ринку оренди ще можна знайти, але такі пропозиції трапляються рідко. На платформі Bird бюджетну квартиру пропонують на Троєщині. Вона розташована у 22-поверховому будинку, має площу 50 квадратів. Проте інтер'єр там застарілий і потребує оновлення.

Все ж ціни на краще житло в цьому районі стартують від 8,5 тисячі гривень. За такі гроші пропонують квартиру на проспекті Калини площею 43 квадрати з гарним ремонтом та сучасним інтер'єром. Тобто на Троєщині є шанс знайти бюджетні варіанти житла в оренду.

На Позняках схожу квартиру здають вже за 10,5 тисячі гривень, але таких варіантів мало. У середньому однокімнатні помешкання тут здають за 12 тис. грн і вище.

Квартири з євроремонтом, але в старих будинках, на Оболоні коштують 13 − 14 тисяч гривень. У новобудовах ціни значно вищі – від 19 до 20 тисяч і вище.

Як зросла вартість оренди у столиці

За даними ЛУН, у лютому цього року однокімнатна квартира у столиці коштувала 12,5 тисячі гривень, у квітні – вже 12,25 тисячі гривень. До кінця травня помешкання зросли до 14 тисяч гривень.

Двокімнатні квартири взимку пропонували за 17 тисяч гривень. Весною ціна знизилася до 15,5 тисячі гривень. На початку літа квартири здають в середньому від 16 − 18 тисяч.