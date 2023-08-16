Оренда квартир у Києві: яка вартість у різних районах та де найдешевше
Джерело:M2bomber
Ціни на оренду квартир у Києві помітно зросли. Лише за останній місяць середня вартість зросла на 10,78%.
З 17 липня по 16 серпня вартість винайму квартири збільшилася на 1 362 гривні. Це із середніх 12 638 гривень до 14 000 гривень.
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За пів року ціни зросли трохи більше – на 15,28%, що в цифрах становить 1 856 гривень. А за рік, за даними статистики, оренда подорожчала аж на 31,49% на 3 353 гривні.
Які ціни на оренду за районами
За даними аналітиків, найдорожче винаймати квартиру в Шевченківському районі. Середня ціна оренди становить 25 тисяч гривень. Високі ціни також у:
- Печерському – 21 500 гривень;
- Голосіївському – 19 500 гривень;
- Солом'янському – 16 250 гривень.
"Найдешевшим" районом залишається Деснянський, хоча й там ціна вже зросла. Середня вартість становить 10 тисяч гривень. Також до списку "найдешевших" входять:
- Оболонський – 11 500 гривень;
- Дніпровський – 11 750 гривень;
- Подільський – 12 500 гривень.