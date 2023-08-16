С 17 июля по 16 августа стоимость съема квартиры увеличилась на 1 362 гривны. Это со средних 12638 гривен до 14000 гривен.

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За полгода цены выросли чуть больше – на 15,28%, что в цифрах составляет 1856 гривен. А за год, по данным статистики, аренда подорожала на 31,49% на 3 353 гривны.

Как выросли цены на аренду квартир в Киеве / Данные M2bomber

Какие цены на аренду по районам

По данным аналитиков, самое дорогое снять квартиру в Шевченковском районе. Средняя цена аренды составляет 25 тысяч гривен. Высокие цены также в:

Печерском – 21 500 гривен;

Голосеевском – 19 500 гривен;

Соломенскому – 16 250 гривен.

"Самым дешевым" районом остается Деснянский, хотя и там цена уже выросла. Средняя стоимость составляет 10 тысяч гривен. Также в список "дешевых" входят:

Оболонский – 11 500 гривен;

Днепровский – 11750 гривен;

Подольский – 12 500 гривен.

Стоимость аренды на 16 августа / Данные M2bomber