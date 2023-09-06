Оренда квартири в Києві: у яких районах найдешевше та найдорожче винаймати житло

У Києві зросла вартість оренди, як це прогнозували експерти. За останній місяць винаймати квартиру стало дорожче на 9,51% (1 300 гривень).

За останні пів року оренда квартир подорожчала майже на 3 000 гривень – із середніх 12 060 гривень до 15 000 гривень. А за рік, за даними статистики, оренда подорожчала аж на 27% – на понад 3 000 гривень.

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Які ціни на оренду квартир у різних районах

Найдорожче винаймати квартиру в Печерському районі. Там середня вартість оренди становить вже 32 296 гривень. Також "дорогими" районами є:

Шевченківський – 26 500 гривень;

Солом'янський – 18 000 гривень;

Голосіївський – 16 500 гривень.

У серпні "найдешевшим" районом був Деснянський. Та зараз він займає вже третю позицію серед найдоступніших. На першому місці – Святошинський із середньою орендною вартістю у 12 тисяч гривень. Далі в списку:

Подільський – 12 500 гривень;

Деснянський – 12 750 гривень.



Вартість оренди житла в Києві станом на ранок 6 вересня / Дані M2bomber