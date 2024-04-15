У яких областях найбільше зросли ціни на оренду квартир за рік: перелік "лідерів"

Якщо порівняти березень 2023 і 2024 років, то кількість пропозицій на ринку оренди знизилася майже у всіх областях. Водночас винаймати квартири стало дорожче в кожному регіоні.

Найбільше середня вартість зросла на оренду одно- та двокімнатних квартир. Цей показник високий навіть в областях, які розташовані недалеко від лінії фронту чи українсько-російського кордону. Про це стало відомо з аналітичного звіту DIM.RIA, повідомляє Нерухомість 24.

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На скільки відсотків підскочили ціни на оренду

Найбільше середня вартість оренди однокімнатних квартир зросла у таких областях:

Чернігівській (+64%);

Волинській (+52%);

Миколаївській (+51%);

Запорізькій (+50%);

Рівненській (+45%).

Як змінилися ціни та кількість пропозицій на ринку оренди за рік / Фото DIM.RIA

Ціни на оренду двокімнатних квартир також підскочили у всіх областях України (даних про окуповані території та ті, де тривають активні бої, немає). Лідери за зростанням цін:

Сумська область (+167%);

Запорізька область (+53%);

Миколаївська область (+47%);

Чернігівська область (+44%);

Рівненська (+42%).

У яких областях винаймати житло стало дешевше

Закарпаття є лідером серед областей, де зменшилася середня вартість оренди трикімнатних квартир (-25%). Також винаймати помешкання з трьома кімнатами стало дешевше в Хмельницькій (-12%) та Чернівецькій (-3%) областях.

Орендна плата за чотирикімнатні квартири найсуттєвіше знизилася у Київській (-29%) та Вінницькій (-28%) областях.