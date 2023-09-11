Яка ситуація на первинному та вторинному ринках нерухомості в Україні: аналіз від експертів

Ситуація на первинному та вторинному ринках нерухомості досить нестабільна. Експерти розповіли, як змінилася ситуація в серпні, протягом літа та впродовж року.

У серпні 2023 року по Україні активно працюють вже 74,3% відділів продажу новобудов. Найвищий показник зафіксували в Тернопільській області – 97%. Цей результат відомо зі звіту аналітичного центру українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Первинний ринок нерухомості

Три новобудови та чотири секції – саме стільки нерухомості ввели в експлуатацію протягом серпня в Україні. Що стосується показників впродовж літа, то загалом здали в експлуатацію 27 будинків на 44 секції, із них по Києву – 6 новобудов та 12 секцій.

Найвищу середню вартість за квадратний метр зафіксували в столиці. Станом на кінець серпня вона складає 56 868 гривень. Таку ціну зафіксували, враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат. Та порівнюючи з липнем 2023 року, ціна впала на 0,33%.

Ціни за "квадрат" в новобудові / Дані DIM.RIA

Аналітики кажуть, що за рік ціна на квадратний метр найбільше зросла в Івано-Франківській області – на 39% та Сумській – на 29%.

Вторинний ринок нерухомості

Загалом кількість оголошень на продаж вторинної нерухомості в серпні зросла. Однак у Києві та Київській області вона зменшилася – на 13% і 33% відповідно.

Що стосується цін, то на вторинному ринку середня вартість однокімнатної квартири в Києві становить 86 608 доларів США. У Львівській області – 61 611 доларів США. Найбільше зростання вартості зафіксували в Закарпатській та Чернівецькій областях – аж +37%.

За скільки можна купити однокімнатну квартиру на вторинному ринку / Дані DIM.RIA

Станом на кінець серпня кількість доступних варіантів під 3% становить 18 835 квартир, а під 7% – 10 849 квартир. Міста-лідери за пропозиціями: Київ, Одеса, Дніпро, Хмельницький, Тернопіль.