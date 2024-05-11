Фахівці маркетплейса DIM.RIA дослідили зміни в середній вартості приватного будинку у восьми областях України. Мовиться про Київську, Одеську, Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Вінницьку та Черкаську, передає Нерухомість 24.

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Ціни на будинок зростають з кожним роком

Середня вартість будинку в Київській області зараз складає 163,7 тисячі доларів, а в Одеській області – 122,2 тисячі доларів США. Ці два регіони є лідерами за ціною. На третьому місці розташовується Львівська область, де ціна на будинок становить 121,8 тисячі доларів.

Найнижча ціна серед поданих областей у Черкаській – це 52,7 тисячі доларів.

Якщо порівнювати ціни на будинки у 2022 році до 2021 року, то зафіксоване значне зростання у всіх областях, окрім Одеської та Дніпропетровської,

– зазначають у звіті.



Ціни на приватні будинки / Інфографіка DIM.RIA

В Одеській області показник зниження середньої вартості на будинки у 2022 році складає 18%. У Дніпропетровській області ціна не впала, але вона несуттєво підвищилася в порівнянні з іншими регіонами (+12%).

За останній рік ціни підвищилися у всіх зазначених областях, окрім Дніпропетровської. Там середня вартість в порівнянні з 2023 роком знизилася на 11%.

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Протягом квітня ціни зросли у всіх областях, окрім чотирьох. Найбільше середня вартість підвищилася у Полтавський області (+7%), а також Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Кіровоградській (+3%).

Найсуттєвіше ціни знизилися в Сумській області (-4%). Також від'ємний показник зафіксували в Харківській (-2%), Вінницькій (-0,4%) та Черкаській (-0,2%) областях.