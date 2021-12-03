Ціни на проживання в готелях зростуть на 13%: прогноз на 2022 рік

Аналітики попереджають, що у 2022 році вартість ділових поїздок за кордон суттєво зросте у ціні. На це вплине як подорожчання авіаперевезень, так і зміни у тарифах готелів.

До такого висновку прийшли у сьомому щорічному прогнозі Global Business Travel Forecast (Глобальний прогноз ділових подорожей). Розповідаємо про головні чинники, які вплинуть на подорожчання.

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У звіті зазначено, що серед головних причин зростання цін – попит, який зростає, обмеження пропускної спроможності, вимоги мандрівників до екологічності, а також високі затрати на робочу силу та енергію.

За словами Мішеля МакКінні Фрайміра (Michelle McKinney Frymire), генерального директора CWT, зростання кількості ділових поїздок йде повним ходом. Це сталося після того, як, наприклад, на 31% знизилися ціни на авіаквитки в секторі бізнес-поїздок. Згідно зі звітом, експерти очікують, що ціни на авіаквитки зростуть на 3,3% у 2022 році та на 3,4% у 2023 році.

Попит у сегменті MICE зросте вже у першій половині 2022 року

Заповнюваність готелів зростатиме / Фото unsplash

Оскільки кордони відкриваються, заповнюваність готелів зростатиме. Це, зазначають у звіті, вплине на ціни. Очікується, що зростання світових цін на проживання в готелях буде ще значнішим, на 13% у 2022 році та ще на 10% у 2023 році.

CWT Meetings & Events очікує, що більшість замовлень на зустрічі з коротким горизонтом планування будуть невеликими та регіональними за своїм характером. Віртуальні та гібридні зустрічі відіграли вирішальну роль у 2021 році. Кількість учасників зустрічей віч-на-віч знизилася у 2021 році з 42 учасників (у 2019 та 2020 роках) до 24 осіб.

Багато компаній зараз воліють проводити невеликі регіональні зустрічі, а не заходи, пов’язані з тривалими поїздками. Однак, оскільки обмеження поступово знімаються, а відкладений попит призводить до того, що дедалі більше учасників приїжджають на зустрічі, очікується, що ситуація змінюватиметься у 2022 році. За оцінками експертів, попит на зустрічі та заходи зросте на 53% у першій половині 2022 року у порівнянні з 2021 роком.