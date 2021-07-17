Ціни раптово знизилися: що відбувається на ринку нерухомості у Вінниці

У Вінниці від початку 2021 року вартість оренди житлової нерухомості знизилася на 4%. Це пов'язано з кількома факторами.

Зокрема йдеться про скорочення кількості орендарів. Про це розповіла голова Вінницького міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Лілія Пшенична.

Читайте Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло

Що відбувається з орендою житла у Вінниці

До пандемії студенти були вагомою часткою орендарів у Вінниці: ще у 2019 році 35% орендованих квартир припадало саме на студентство. Через ковідні обмеження й перехід на дистанційне навчання у переважної більшості студентів з інших міст і населених пунктів відпала потреба в оренді житла,

– зазначила Пшенична.

Однак, за її словами, восени очікується пожвавлення на ринку оренди житла. Це може призвести до зростання цін щонайменше на 5 – 7%.

Цікаво У Чернівцях подорожчали квартири: на скільки та що купують

Що з купівлею та продажем квартир

З початку 2021 року ціни на житло у Вінниці зросли на 5%. За словами експертки, найчастіше потенційні покупці обирають первинну нерухомість.

У первинний ринок інвестують в основному заробітчани та представники малого та середнього бізнесу. На вторинному ринку купують в основному люди середнього віку, або ж діти для своїх батьків,

– пояснила фахівчиня.

Експерти прогнозують здорожчання ще на 3 – 4% восени. Крім того, зросла собівартість будівництва, що також вплине на ціни.