Вартість квартир зросла у всіх найбільших містах, окрім Харкова. Про це стало відомо зі статистики онлайн-платформи нерухомості ЛУН, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Шість нових проєктів у Києві та ще п’ять – у Львові: КН РІЕЛ поділилася планами на 2024 рік

Ціни у Львові, Одесі та Дніпрі суттєво зросли

Середня вартість однокімнатної в лютому у Львові становить 60 тисяч доларів, а це на 7% більше ніж пів року тому. Ціна за двокімнатне житло теж змінилася – зараз вона складає 91 100 доларів (+12% за пів року). Трикімнатну квартиру можна придбати за 110 900 доларів (+6% за пів року).

В Одесі медіана однокімнатної квартири – 40 тисяч доларів (+11% за останні пів року), двокімнатної – 58 300 доларів (+5% за останні пів року), трикімнатної – 80 тисяч доларів (+6% за останні пів року).

В Дніпрі ситуація така:

1-кімнатні – 38 тисяч доларів (+10% за пів року);

2-кімнатні – 52 300 доларів (+8% за пів року);

3-кімнатні – 71 тисяч доларів (+9% за пів року).

Що з вартістю на житло в Києві та Харкові

В Києві ціни теж стали вищі, але не так суттєво. У лютому середня вартість житла з одною кімнатою становить 68 тисяч доларів, двокімнатної – 85 тисяч доларів. Однак реальна ціна проданих квартир відрізняється – 55 тисяч доларів для однокімнатної та 75 тисяч доларів для двокімнатної.

Харків – єдиний серед великих міст, де житло на вторинці стало дешевшим:

1-кімнатні – 24 500 доларів (-2% за пів року);

2-кімнатні – 37 500 доларів (-7% за пів року);

3-кімнатні – 49 900 доларів (-5% за пів року).

Падіння цін, очевидно, пов'язані з частотою обстрілів у місті та його близькістю до лінії фронту.