Не Львів і не Київ: у якому місті найбільше зросли ціни на вторинці за пів року

Ціни на вторинному ринку за пів року змінилися в багатьох містах, але суттєво – лише в одному. І хоча найвища середня вартість квартир у Львові та Києві, ці міста посіли друге та третє місця.

Насправді в столиці середня вартість майже не змінилася – вона зросла на 2%. у Львові ціни на вторинне житло підвищилися на 6%.

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Яке місто стало лідером за зростанням вартості

Цікаво, що однокімнатна квартира у Львові зараз коштує на 1000 доларів дорожче, ніж у Києві. Тобто середня вартість житла з одною кімнатою у Львові становить близько 61 тисячі доларів.

"Однокімнатна квартира у Львові зараз коштує майже так само, як у Києві, але на 1000 доларів дорожче. Це означає, що середня вартість однокімнатної квартири у Львові становить близько 61 тисячі доларів", – повідомили в ЛУН.

В Івано-Франківську спостерігається найбільше підвищення цін серед великих міст України – аж на 12%. Таке значне зростання за пів року робить його лідером у списку.

Цікаво, що в статистиці ЛУН також є інформація про різницю між ціною, що вказана в оголошеннях, і реальною вартістю продажу.

До прикладу, в Києві однокімнатна квартира за оголошеннями коштує 60 тисяч доларів, але вартість продажу – 49 тисяч доларів. Двокімнатні квартири за оголошеннями пропонують 90 тисяч доларів, але продають їх за 65 тисяч доларів.

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Згідно з даними платформи M2bomber, за останній місяць середня вартість впала на 14,31%. Якщо в травні квадратний метр коштував 58,7 тисячі гривень, то в червні – 50,3 тисячі гривень.

Серед причин місцевий рієлтор називає зменшення попиту – через економічну невизначеність потенційні покупці відкладають купівлю житла. Також на зниження вартості, очевидно, впливає сезонний фактор та конкуренція між забудовниками.