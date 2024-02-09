Аналітики DIM.RIA зафіксували різке падіння пропозиції на вторинному ринку Києва протягом січня. Цей показник складає аж -86% і є найвищим від'ємним по Україні. Водночас ціни на купівлю квартир зросли в межах 2 – 3%, повідомляє 24 Канал.

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Скільки коштують квартири з різною кількістю кімнат

За житло з однією кімнатою в Києві доведеться заплатити близько 91 219 доларів. За останній місяць ціни зросли на 2,86%. І це найвища ціна на вторинному ринку в Україні. Що стосується вартості квартир з кількома кімнатами:

двокімнатна – 117 223 доларів (+2,02%);

трикімнатна – 161 760 доларів (+2,58%);

чотирикімнатна – 251 409 (+2,23%).

Ціни на вторинному ринку Києва протягом січня зросли / Дані DIM.RIA

Як змінилася вартість оренди квартир у столиці

Протягом січня ціни на оренду однокімнатних та двокімнатних квартир зросли в межах 1%. Середня вартість оренди житла з одною кімнатою становить 16 630 гривень, а двокімнатного – 19 987 гривень.

У Печерському та Шевченківському районі винаймати житло дуже дорого – в середньому це 30 480 гривень і 27 500 гривень на місяць відповідно. Найдешевші ціни на оренду зараз у Деснянському (10 600 гривень), Оболонському (12 000 гривень) та Дніпровському (12 500 гривень) районах.