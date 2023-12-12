Ціни зросли чи впали: які зміни відбулися на вторинному ринку протягом осені

З вересня по листопад 2023 року ціни на вторинне житло по Україні частково підвищилися, а частково знизилися. Зміни у середній вартості зафіксували майже в кожній області, проте часто вони не суттєві.

Протягом осені 2023 року пропозиція продажу на вторинному ринку нерухомості зростала. У Києві та області кількість оголошень збільшилася в рази. Якщо порівнювати з вереснем 2023 року, то пропозиція помітно зменшилася у Черкаській області на 30% та у Житомирській області на 38%. Вторинний ринок нерухомості восени проаналізували аналітики маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися середня вартість житла на вторинному ринку восени

На вторинному ринку у листопаді середня ціна однокімнатної квартири у Києві становила 89 475 доларів США. Якщо порівнювати з вереснем, то вартість зросла на 3%. На другій сходинці за вартістю однокімнатної квартири опинилася Львівська область і ціна складає 66 552 долари США.

Станом на листопад серед лідерів за ціною однокімнатної квартири є також Вінницька область – 48 102 долари США. Протягом осені на 13% зросла вартість однокімнатної квартири у Житомирській області.

Ситуація на вторинному ринку нерухомості цієї осені / Дані DIM.RIA

Якщо аналізувати вартість у різних районах Києва, то найбільша середня ціна зберігається у Шевченківському районі – 79 761 долар США за однокімнатну квартиру. Найменша вартість у Деснянському районі – 53 824 долари США.

У Львові знизилися ціни на оренду квартир

Згідно з аналітичними даними DIM.RIA, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові в кінці листопада становила 14 779 гривень. Це на 11% менше, ніж було у вересні.

Винаймати квартиру з двома кімнатами теж стало дешевше – середня вартість впала аж на 25,9%. Зараз ціна складає близько 16 041 гривня. Орендна вартість трикімнатного та чотирикімнатного житла також знизилася – на 20,2% 25,9% відповідно.