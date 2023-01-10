Чи впадуть ціни на житло у 2023 році: прогноз експертів

У 2022 році ринку нерухомості так і не вдалося оклигати після шоку, спровокованого вторгненням Росії. Новобудови очікують інвесторів, а "вторинка" на тлі підвищеного попиту росте у ціні.

Що зрештою очікує на ринок житла України, а також продавців та покупців, які планують вкластися у квадратні метри. Чи варто це робити зараз – далі.

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Інвестори повернуться на первинний ринок з новими вимогами

Розраховувати на те, що будмайданчики цьогоріч запрацюють на повну потужність та зможуть завершити початі обєкти можна лише за певних обставин, наголошує заступник голови правління Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України Владислав Кулішенко. Він додає, що попит на первинний ринок зараз мінімальний, але очікується, що зараз він поступово відновлюватиметься. Водночас купувати будуть не усе, що є на ринку. У пріоритеті нижні поверхи, наявність газової плити та автономне опалення.

"Із цими пунктами виникають великі проблеми, оскільки більшість забудовників, якщо вони не зводять клубних будинків, то не газифікують їх. Усі вони електрифіковані, оскільки перевищують 10 поверхів. Забудовнику невигідно проводити газ і ставити газові плити у висотки. Не кажучи вже про індивідуальне опалення. Як бути з верхніми поверхами, адже раніше на видові квартири вартість була набагато вищою, ніж на нижні, то тепер можливий понижувальний коефіцієнт. Загнати інвестора на 16 – 24 поверхи буде складно", – наголосив Владислав Кулішенко.

На його думку, малоймовірно, що інвестори вкладатимуть гроші у фундамент, адже це дуже ризиковано. Водночас навіть об'єкти, які практично готові до здачі однаково зіткнулися із затримкою.

Забудовники очікують підтримки з боку держави, однак поки триває війна головна підтримка йде на зміцнення обороноздатності держави.

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Покупці торгуються за вторинне житло

Поки новобудови вважаються ризикованим вкладенням, в Україні зростає кількість заявок на придбання вторинного житла.

Покупці запитують житло не старше від 12 – 10 років. Торгуються та хочуть скинути ще 20% від зазначеної ціни, але продавці на це не йдуть. Власники не поспішають продавати, бо нема куди вкласти гроші, навіть якщо в банк принести, то потім забрати буде непросто, а тримати удома – не варіант,

– пояснює Владислав Кулішенко.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта додає, що на ринку купівлі-продажу в Україні жодних глобальних змін не передбачається.

Одне зрозуміло, що ціни на квартири не впадуть, бо дуже мало пропозицій,

– зазначає Юрій Піта.

Як говорить експерт, з'явився відкладений попит – є люди, які готові купувати, але не купують, поки йде війна. Однак угоди є на заході України, де вартість квадратного метра повернулася до довоєнного рівня.

На ринку можливе зростання продажів на 5%

Загалом по ринку продажів нерухомості рієлтори очікують цього року невелике зростання в 5%, але це залежить від ситуації з енергетикою та від ситуації на фронті.

Попри низький попит, що дорівнює близько 5% від довоєнного, ціни на нові квартири продовжують зростати. Собівартість квадратного метра із лютого 2022 року зросла в середньому на 25 – 30% в іноземній валюті. Це викликано нестачею робочої сили, подорожчанням логістичних витрат, зростанням вартості будматеріалів, різницею курсу валют і новими законами, що потребують додаткових витрат від девелоперів.