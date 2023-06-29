Як прибрати цвіль у душі: дієві поради від експертів

Душ є однією із зон, яка найбільш схильна до появи цвілі. Вона не тільки псує вигляд вашої ванної кімнати, а й шкідлива для здоров'я. Експерти розповіли, як її можна позбутися.

Позбутися чорної плісняви ​​на стінах і плитці в душі не так легко. Обприскати їх спреєм проти плісняви буде недостатньо. Тут експерти з прибирання поділилися своїми найкращими методами щодо очищення душу від цвілі.

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Як прибрати цвіль в душі

Спочатку спробуйте очистити цвіль двома речовинами. Найімовірніше, вони вже є у вашому домі. Цей метод дієвий, тому більше вам, може, нічого і не знадобиться.

Змішайте суміш води та білого оцту в рівних пропорціях. Оцет чудово знищує цвіль, тому цей засіб можна використовувати і для стелі ванної.

Залиште розчин на запліснявілих ділянках приблизно на 30 хвилин або годину-дві, якщо можете, перш ніж почистити м'якою щіткою та змити простою водою,

– радить фахівець Майкл Голубєв.

Після того, як ви застосували оцет, у вас можуть залишитися темні плями. З ними бореться харчова сода. Вона забезпечує відбілювальний ефект, особливо якщо ви очистили цвіль, як тільки вона утворилася.

Використовуйте цей "ніжний абразив", змішавши його з достатньою кількістю води, щоб вийшла паста. Тоді рясно нанесіть на пляму та залиште на кілька хвилин. Трохи потріть та змийте водою.

На жаль, дуже старі плями від цвілі майже неможливо відмити. Їх навіть не можна відбілити.

"Якщо цвіль є лише на поверхні, ви можете спробувати очистити її. Якщо це не спрацює, можливо, вже пізно рятувати душову", – каже експертка з прибирання Пенні Ніколас.