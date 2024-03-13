Єдиний у своєму роді: у Мічигані продають творіння культового американського архітектора

На мічиганському ринку житла з'явився будинок в усонівському стилі, який спроєктував славнозвісний архітектор Френк Ллойд Райт. Місцеві рієлтори кажуть, що це унікальна пропозиція, адже вартість унікальної нерухомості дуже низька.

Будинок у місті Каламазу є найдешевшим серед усонівських помешкань Френка Райта, які зараз є на ринку. Він коштує всього 780 тисяч доларів. Та варто зазначити, що це житло не таке розкішне, як багато інших, що належать до його архітектурної спадщини.

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Усонівський будинок Френка Ллойда Райта

Архітектор спроєктував цей будинок, як і більшість інших, у стилі усонія, який сам і вигадав. "Усонівські будинки" – це зазвичай невеликі одноповерхові житла без гаража чи складських приміщень. Вони часто мають L-подібну форму, плоскі дахи, великі вікна та теплу підлогу. У дизайні з матеріалів переважає червоне дерево.

Це один із трьох будинків Райта у штаті Мічиган. Він вміщує чотири спальні та дві ванні кімнати. Житло площею 155 квадратів побудували ще в 1950 році, але з того часу його двічі капітально оновлювали.

Продавці, які є шостими власниками, купили дім у 2021 році за 425 тисяч доларів. Вони значно підвищили ціну, адже дуже багато вклали в ремонт будинку. Господарі намагалися віднайти такі деталі, які були б максимально схожі на оригінальні, і їм це вдалося.

Максимально простий інтер'єр / Фото Matthew Truman

Агент з продажу каже, що надалі в будинку було б добре замінити вікна й оновити одну з двох ванн. До нових власників разом із будинком перейде первинний дизайн-проєкт, який створив сам культовий архітектор.

Незважаючи на те, що будинок розташований в усамітненому місці, до центру міста їхати всього 7 хвилин. Це ідеальне місце для тих, хто хоче жити в тиші, але "близько до цивілізації".