Дом в городе Каламазу является самым дешевым среди усоновских квартир Фрэнка Райта, которые сейчас есть на рынке. Он стоит всего 780 тысяч долларов. Но стоит отметить, что это жилье не такое роскошное, как многие другие, принадлежащие к его архитектурному наследию.

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Усоновский дом Фрэнка Ллойда Райта

Архитектор спроектировал этот дом, как и большинство других, в стиле усония, который сам и придумал. "Усоновские дома" – это обычно небольшие одноэтажные дома без гаража или складских помещений. Они часто имеют L-образную форму, плоские крыши, большие окна и теплый пол. В дизайне из материалов преобладает красное дерево.

Это один из трех домов Райта в штате Мичиган. Он вмещает четыре спальни и две ванные комнаты. Жилье площадью 155 квадратов построили еще в 1950 году, но с тех пор его дважды капитально обновляли.

Продавцы, которые являются шестыми владельцами, купили дом в 2021 году за 425 тысяч долларов. Они значительно повысили цену, ведь очень много вложили в ремонт дома. Хозяева пытались найти такие детали, которые были бы максимально похожи на оригинальные, и им это удалось.

Максимально простой интерьер / Фото Matthew Truman

Агент по продаже говорит, что в дальнейшем в доме было бы хорошо заменить окна и обновить одну из двух ванн. К новым владельцам вместе с домом перейдет первичный дизайн-проект, который создал сам культовый архитектор.

Несмотря на то, что дом расположен в уединенном месте, до центра города ехать всего 7 минут. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в тишине, но "близко к цивилизации".