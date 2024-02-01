Хоча американський архітектор творив у 19-20 століттях, його проєкти досі залишають унікальними й викликають великий ажіотаж під час виходу на ринок. Власне цей будинок у Коннектикуті вже продали за 6 мільйонів доларів.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Кожна деталь у дизайні вражає

Будинок площею майже 650 квадратних метрів збудували ще в 1956 році, але він досі має бездоганний вигляд. Всередині є аж сім спалень, вісім ванних кімнат, вітальня, кухня та обідня зона.

Архітектор спроєктував цей будинок, як і більшість інших, у стилі усонія, який сам і створив. "Усонівські будинки" – це зазвичай невеликі одноповерхові житла без гаража чи складських приміщень. Вони часто мають L-подібну форму, плоскі дахи, великі вікна та теплу підлогу. У дизайні з матеріалів переважає червоне дерево.

Просторі кімнати з панорамними вікнами / Фото Udor Photography

До цієї власності також належить теплиця, гостьове помешкання, винний льох, великий сарай, тенісний корт і басейн. На території попрацював ландшафтний архітектор, і його японські сади з водоспадом справді "прикрашають" будинок.

Френк Ллойд Райт перебував на піку популярності, коли він розробляв проєкт цього будинку. Одночасно з ним архітектора працював над дизайном музею Соломона Гуггенхайма у Нью-Йорку. Є дані, що деякі зі скляних вікон знаменитого музею він використав для будівництва оранжереї.