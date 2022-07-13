Про це повідомив посол України Вадим Пристайко. За його словами, конфлікт майнового характеру лишався невирішеним понад 30 років, однак нині є всі підстави для його розв'язання.

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Україна може відсудити іноземне майно, привласнене росією

Серед будівель, які планують повернути, є маєток Сікокс-Хіт в Англії, який нібито використовується російськими дипломатами й співробітниками ФСБ для відпочинку.

Також в список входить другий за величиною будинок в Лондоні після Букінгемського палацу, власником якого є підсанкційний російський мільярдер андрій гур'єв. Загальна вартість лише цих двох будівель може досягати 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Посольство держави-агресорки у Великій Британії заявило, що претензії України на будівлі, які можуть стати предметом міждержавного позову, не є юридично обґрунтованими, пояснивши це тим, що як єдина правонаступниця колишнього Радянського союзу росія отримала права на радянську власність за кордоном.

Окрім цього, росія стверджує, що приміщення дипломатичних представництв захищені принципом дипломатичного імунітету та закликають Британію дотримуватися принципів Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Зверніть увагу. Україна була єдиною державою, яка після розпаду СРСР не визнала росію спадкоємицею боргів та активів союзу, а тому може претендувати на 16,37% радянського майна.

У 1999 році тодішній посол Володимир Василенко попросив британський уряд визнати бенефіціарний інтерес України в об’єктах нерухомості, однак через 3 роки його пропозицію відхилили.

Наразі українська сторона займається пошуком адвоката. Цю інформацію підтвердив Вадим Пристайко.