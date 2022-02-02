В Україні планують запустити Єдиний державний реєстр адрес: що відомо

До кінця 2022 року в Україні можуть запровадити Єдиний державний реєстр адрес – електронну систему, що міститиме дані про найменування топографічних об'єктів.

Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій. Розповідаємо, чим корисна така система.

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Єдиний державний реєстр адрес: що це

Як пояснює Юрій Тацій, Єдиний державний реєстр адрес – це електронна система, що міститиме дані про найменування топографічних об’єктів – адреси будівель, назви адміністративно-територіальних одиниць, вулиць, доріг тощо.

Розробка такого сервісу необхідна для покращення навігації екстрених служб, врегулювання надання поштових адрес, уніфікації топографічних даних.

Відтак Мінрегіон підготував відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України.



Він передбачає створення нових баз даних:

Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;

Єдиного державного реєстру автомобільних доріг;

Єдиного державного реєстру споруд.

Інформація з цих ресурсів формуватиме реєстр адрес та забезпечуватиме його роботу у ЄДЕССБ,

– зазначає Юрій Тацій.

Мінрегіон планує розробити програмні засоби для ведення усіх реєстрів / Фото Unsplash

Він додає, що відповідно до проєкту постанови передбачено, що до 15 лютого Мінрегіон повинен розробити мінімально необхідні програмні засоби для ведення усіх реєстрів. Крім того, до 31 грудня планується доопрацювання систем, зокрема, інтеграція з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг "Дія", та початок їх використання.

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До кінця 2022 року в Україні можуть запровадити Єдиний державний реєстр адрес.

Це електронна система, що міститиме дані про найменування топографічних об’єктів – адреси будівель, назви адміністративно-територіальних одиниць, вулиць, доріг...

Тож Мінрегіон підготував відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів України.

Він передбачає створення таких нових баз даних:

Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад;

Єдиного державного реєстру автомобільних доріг;

Єдиного державного реєстру споруд.

Інформація з цих ресурсів формуватиме реєстр адрес та забезпечуватиме його роботу у ЄДЕССБ.