Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций. Рассказываем, чем полезна подобная система.

Читайте также Сколько стоят новостройки в Киеве: сравнение цен по классу и площади

Единый государственный реестр адресов: что это

Как объясняет Юрий Таций, Единый государственный реестр адресов – это электронная система, которая будет содержать данные о наименовании топографических объектов – адреса зданий, названия административно-территориальных единиц, улиц, дорог и так далее.

Разработка такого сервиса необходима для улучшения навигации экстренных служб, урегулирования предоставления почтовых адресов, унификации топографических данных.

Следовательно, Минрегион подготовил соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины.

Он предполагает создание новых баз данных:

Единого государственного реестра административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;

Единого государственного реестра автомобильных дорог;

Единого государственного реестра сооружений.

Информация из этих ресурсов будет формировать реестр адресов и обеспечивать его работу в ЕГЭСБ,

– отмечает Юрий Таций.



Минрегион планирует разработать программные средства для ведения всех реестров / Фото Unsplash

Он добавляет, что согласно проекту постановления, предусмотрено, что до 15 февраля Минрегион должен разработать минимально необходимые программные средства для ведения всех реестров. Кроме того, до 31 декабря планируется доработка систем, в частности, интеграция с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Дия" и начало их использования.

Читайте оригинальный текст публикации

До конца 2022 года в Украине могут быть введены Единый государственный реестр адресов.

Это электронная система, содержащая данные о наименовании топографических объектов – адреса зданий, названия административно-территориальных единиц, улиц, дорог...

Минрегион подготовил соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины.

Он предполагает создание следующих новых баз данных:

Единого государственного реестра административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;

Единого государственного реестра автомобильных дорог;

Единого государственного реестра сооружений.

Информация этих ресурсов будет формировать реестр адресов и обеспечивать его работу в ЕГЭСБ.