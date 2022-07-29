Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона наголосила, що відтепер забороняється містобудівна документація без розділу про заходи цивільного захисту.

Читайте також Монолітно-каркасне житло з паркінгом: девелопер про найпопулярніший формат новобудов у Львові

Бомбосховища в Україні: деталі нового законопроєкту

Шуляк зазначає, що містобудівна документація на регіональному та місцевому рівнях повинна містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється.

Повномасштабна війна та масовані ракетні обстріли українських міст росією показали, наскільки недосконалою є наявна система цивільного захисту. Ми посилюємо вимоги до наявності надійних укриттів у новобудовах і робимо безпеку наших громадян пріоритетом,

– наголосила Шуляк.

Також у законопроєкті наголошується, що доступ до укриттів повинні мати зокрема маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

Депутатка додала, що на період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування, у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

Простими словами: тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення. Зараз, поки будинок не під'єднали, тариф рахують як для забудовника і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему,

– пояснила Шуляк.

Нагадаємо, закон не має зворотньої сили, тобто ті будинки, які вже отримали необхідну документацію без врахування будівництва укриттів, зможуть ввести їх в експлуатацію.