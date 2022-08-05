Далі держава планує зайнятися комплексною відбудовою. Про це під час зустрічі з іноземними дипломами. розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Fast Recovery plan: в ОП розповіли про план швидкої відбудови України

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії щодо участі їхніх держав у відбудові України. Він розповів, що у співпраці зі Світовим банком наразі розробляється методологія калькуляції кошторисної вартості відбудови кожного зруйнованого росією об'єкта.

Надалі заплановано додати інформацію про терміни старту та очікуваного завершення будівельних робіт, перебіг відновлення, а також про країни, які взяли патронат над тим чи іншим об’єктом.

Тимошенко зазначив, що перший етап відбудови України – Fast Recovery plan – передбачає відбудову приватних та багатоквартирних будинків, шкіл, дитячих садочків, медустанов, мереж водо- й електропостачання. Водночас споруджуватимуть будинки для внутрішньо переміщених осіб. Будівництво планують розпочати у 16 відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій.

Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги,

– зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, спорудження таких будинків займе 5 – 6 місяців і буде відносно недорогим – приблизно 700 доларів за умебльовану квартиру.

Тимчасово переміщені особи зможуть жити в цих квартирах, поки їхні регіони не будуть деокуповані. А коли вони повернуться у свої власні домівки, ці помешкання передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла,

– розповів заступник керівника Офісу Президента.

Вже обрані відповідні майданчики з підведеними комунікаціями, тож спорудження розпочнеться найближчим часом.

Дипломати з Німеччини, Чехії та Японії висловили готовність ознайомитися із запропонованими ділянками, на яких планують запустити будівництво та допомогти Україні розв'язати цю проблему.