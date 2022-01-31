В Україні злетять ціни на житло: коли очікувати змін

У перші місяці року люди, які планують купити квартиру, намагаються відтермінувати цю процедуру до весни. Ситуацію ускладнює загострена ситуація біля кордонів.

Експерти зазначають, що весною ціни на житло злетять. Утім, якщо вторгнення Російської Федерації на територію України все ж відбудеться, власники житла почнуть розпродавати квартири за зниженими цінами.

До теми Що насправді вплине на вартість житла у 2022 році: інтерв'ю з девелопером

Геополітична криза – головна причина зниження попиту

Ті, хто купує першу квартиру, не змінять своє рішення придбати житло. Натомість інвестори, які вкладають гроші у другу-третю квартиру, не будуть це робити, поки ситуація в країні не стабілізується,

– пояснює експерт з нерухомості Антон Поліщук.

Забудовники до таких процесів на ринку також чутливі. Поки новини про можливе вторгнення РФ не вплинули на ціни на житло, але якщо інформація про загострення ситуації на кордонах продовжуватиме надходити, то цілком імовірно, що їм доведеться знижувати ціну. Адже ризики розгортання повномасштабної війни, безумовно, стримують деяких інвесторів.

Геополітична криза вплинула на ринок нерухомості особливо в тих регіонах, де проживає більшість переселенців з Донецької та Луганської областей – Харкові, Дніпрі та Одесі. Люди, які у 2014 році тікали від війни, бояться, що сценарій повториться і не поспішають купувати квартири. Ціни там поки що тримаються на колишньому рівні.

Коли чекати підвищення цін

На збільшення вартості житла в новобудовах впливає і відсутність великої кількості пропозицій для забудовників, пояснює фахівець з нерухомості Антон Поліщук. Якщо раніше інвестори не боялися вкладати гроші у житло "на етапі котловану", то зараз люди віддають перевагу квартирам в будинках, які вже здані в експлуатацію.

В інвесторів зникла довіра через велику кількість недоброчесних забудовників, які зводять будинки з численними порушеннями законодавства. Зі свого боку у компаній немає такого капіталу і все частіше вони відмовляються від будівництва. Таким чином, нові будинки у містах з’являються рідше,

– додає Антон Поліщук.

Якщо ж погрози залишаться лише погрозами, а геополітична ситуація в Україні стабілізується, то у 2022 році експерти прогнозують не тільки збільшення цін на житло, а й значний сплеск попиту на нерухомість серед населення. Причиною тому є обіцянки уряду про запуск нової іпотечної програми під 5% річних під назвою "Українська мрія".

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Наявність такої можливості придбати своє житло – позитивна тенденція для нашої країни. Цьогоріч влада хоче видати за новою програмою 30 000 іпотечних кредитів. У 2023 – вже 150 000. Щоб краще зрозуміти масштаби, на які сподівається уряд, варто зауважити, що торік забудовники здали трохи більше ніж 60 000 квартир. Тож у забудовників може з’явитися новий стимул зводити набагато більше житла.

Однак сьогодні попит на житло економ і комфорт-класу перевищує наявні пропозиції, і охочі взяти пільгову іпотеку не завжди можуть знайти потрібну нерухомість. Ціна за квадратний метр житла, що відповідає вимогам програми, стартує від 1 500 доларів за "квадрат", а не 900 доларів, як передбачає програма.

Крім того, існує думка, що нова програма, якщо почне реалізовуватись у заявленому обсязі, призведе до стрімкого зростання цін на нерухомість. Багаторазове збільшення виробництва матеріалів, кадровий дефіцит та інші наслідки швидкого зростання зазвичай призводять до здорожчання.