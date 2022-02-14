Українські банки видали рекордні обсяги іпотеки: які міста стали лідерами

В грудні 2021 року банки видали 1 113 іпотечних кредитів на загальну суму 990 мільйонів гривень. Це найвищий місячний показник з грудня 2018 року.

Про це свідчать результати опитування 20 українських банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів. Зібрали найголовніше.

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Скільки видали іпотеки

Загалом за 2021 рік банки видали 10,8 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 8,9 мільярда гривень. У порівнянні з 2020 роком нове іпотечне кредитування торік майже подвоїлося за кількістю договорів та зросло у 2,4 раза в грошовому вимірі.

Обсяги іпотечного кредитування / Інфографіка Нацбанк України

Ринок іпотечного кредитування залишається точковим та концентрованим. Майже 90% нових угод (на 7,5 мільярда гривень) за 2021 рік уклали п’ять банків у найбільших містах країни.

Кредитування вторинного житла

Банки переважно кредитують купівлю житла на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила близько 90% від усіх нових іпотечних кредитів у 2021.

Торік зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2020 році він становив близько 663 тисячі гривень, то у 2021 році сума зросла до 819 тисячі.

Де видано найбільше іпотечних кредитів

Де видано найбільше іпотечних кредитів / Інфографіка Нацбанк України

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2021 році видано в Києві – 2,8 тисячі договорів на загальну суму 3,1 мільярда гривень (35% від загального обсягу). Серед інших лідерів:

Київська область – 1,6 тисячі договорів на 1,7 мільярда гривень (19%),

– 1,6 тисячі договорів на 1,7 мільярда гривень (19%), Харківська область – 1,1 тисячі договорів на 739 мільярдів гривень (8%),

– 1,1 тисячі договорів на 739 мільярдів гривень (8%), Львівська область – 580 договорів на 488 мільярдів гривень (6%)

– 580 договорів на 488 мільярдів гривень (6%) Дніпропетровська область – 626 договорів на 407 мільйонів гривень (5%).

Загалом середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2021 році становив 893 тисячі гривень, вторинної – 809 тисяч гривень.