Українські забудовники направили будівельну техніку на укріплення Лівого берега Києва

Як повідомила пресслужба девелоперської компанії Concept Group, вся наявна будівельна техніка направлена на укріплення Лівого берега Києва.

"Екскаватори, "КамАЗи" та інша техніка працюють над створенням укріплень доріг, мостів, будівель органів влади Дарницького району Києва". Про це 24 канал повідомила пресслужба групи компаній.

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Також Concept Group забезпечує харчами, паливно-мастильними матеріалами підрозділ тероборони Дарницького району міста Києва.

Співробітники компанії працюють на об'єктах укріплення та увійшли до складу тероборони району.

Окрім цього, очільник компанії Concept Group Михайло Підвисоцький перерахує понад 1 мільйон гривень на спецрахунок НБУ для допомоги Збройним силам України.

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