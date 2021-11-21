Українські зірки розповіли про травмонебезпечні місця у своїх помешканнях

Забити палець, порізатися, отримати опіки чи вивих! На все це можна наразитися, не виходячи з власної домівки!

Вам знайома така історія? Ось і зірки мають що розповісти. Сумним досвідом поділилися Олег "Фагот" Михайлюта, Віталій Козловський, Анна Трінчер, Олена Кравець, Слава Камінська та інші.

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Забій мізинця на нозі

Ніжки меблів із гострими кутами, не продумані дверні отвори та високі пороги часто стають причиною найпопулярнішої травми – забою мізинця. Про свій травматичний досвід розповіли, зокрема Олег "Фагот" Михайлюта та Віталій Козловський.

Попри активний лайфстайл, учасник гурту "ТНМК" отримує дрібні травми саме у стінах власного дому.

"Коли диван "нападає" на твій мізинець – це завжди пекельно. Мені здається, що це – найбільша несправедливість", – розповідає "Фагот".

Віталій Козловський розповів про травми дома / Фото інстаграм @vkozlovskiy

Схожою проблемою ділиться й Віталій Козловський, проте головним "ворогом" співака є не меблі, а дверні отвори.

Момент, який буває з кожним в житті – коли ти не вписуєшся у двері та вдаряєшся мізинцем ноги об якийсь куток,

– коментує свій травматичний досвід співак.

Але на цьому пригоди Козловського не завершуються. Одного разу, виходячи із ванної, він послизнувся та впав. "Забився, але не сильно", – з посмішкою підсумовує співак.

Порізи

Анна Трінчер часто ламає нігті / Фото інстаграм @annatrincher_official

Співачка та блогерка Анна Трінчер не приховує, що травмуватися вдома для неї – звична справа. Найбільше болі зірці завдають зламані нігті. Але це – не єдина прихована небезпека у домі.

Нещодавно порізалася ножиком… Дуже часто і ріжуся і б'юся. Це тому що в мене дуже сильна енергетика. Я така дівчина-хаос, дівчина-космос,

– підсумовує Трінчер.

Кухня стала неприємним місцем й для Міли Нітіч. Співачка зазначає, що постійно ріжеться гострими ножами чи склом від побитого посуду, тож дрібні травми стали постійним аксесуаром на руках.

Може пошкодити свої руки у дома й зірковий хірург Едгар Камінський. Проте, додає він, це швидше виняток із правил.

Я з координацією дружу. Уявіть собі хірурга, який постійно травмується, вдаряється об косяк, падає, у нього щось виливається з рук… Я думаю, що ви б до такого хірурга не пішли, –

підкреслює Камінський.

А от з ексдружиною хірурга – Славою Камінською, побутові травми трапляються часто. Приміром, одного разу із її холодильника випала пляшка шампанського, об уламки яких співачка порізала ногу.

Опіки

Ілона Гвоздьова найбільше переживає за запобігання травм у дітей / Фото інстаграм @ilonagvozdeva

Танцівниця Ілона Гвоздьова пригадує, що найболісніші травми для неї траплялися не на паркеті, а вдома. При чому, найбільш бентежні пов'язані із її дочкою. Так, одного разу, готуючи домашню карамель, батьки недогледіли момент, коли дівчинка вирішила спробувати розпечений цукор. Дочка опустила палець в посуд з гарячою сумішшю, що зрештою призвело до опіку.

Ошпарився кип'ятком свого часу й співак Генадій Вітер. При чому трапилася неприємна травма перед самим виїздом на масштабну подію. Поспішаючи зварити їжу для своїх собак, Вітер ошпарив усю праву руку. Зараз він згадує, що це був пекельний біль, який супроводжувався онімінням кінцівки. А через поспіх чоловік навіть не зміг отримати належного огляду та лікування.

Ніколи не поспішай – встигнеш. Ніколи не роби різких або емоціональних рухів, адже це може призвести до серйозних проблем,

– виніс урок Вітер.

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Вивихи та переломи

Зірка кіно Дар'я Петрожицька розповідає про курйозний випадок, який призвів до вивиху руки. У домі акторки зламалася пральна машинка. Прати джинси довелося власноруч. Не розрахувавши сил, Петрожицька так сильно викручувала штани, що вивихнула руку.

Олена Кравець отримала травму через удар об одвірок / Фото інстаграм @lennykravets

Акторка та ведуча Олена Кравець теж мала неприємний довід побутових травм. Улітку у неї трапився перелом плеснової кістки.

"Це справжня трагікомедія. Я повернулась додому і просто планувала займатися своїми справами, аж раптом буквально заплуталась у власних широких шовкових штанях і впала. Дуже сильно вдарилась п’ятою об одвірок і, таким чином, отримала травму, навіть розказувати смішно", – прокоментувала Кравець.

Як зменшити ризик травматизації в оселі

Побутовий травматизм – це вид травм, які виникають у домашніх умовах. Більшість із них пов’язана з прибиранням приміщення та приготуванням їжі. Переважають забиття, рани, опіки. В усьому світі побутові травми становлять майже половину всіх травм, що виникають поза робочим часом.

Але правильно облаштоване приміщення може стати першим кроком до того, щоб убезпечити себе та своїх рідних від непередбачених травм.