Українці почали купувати більше нерухомості: як зросла кількість угод за 7 років
Джерело:The Page
Кількість договорів купівлі-продажу квартир і будинків, посвідчених реєстраторами від 2015 року зросла на 70%, а землі – більш ніж утричі.
Про це свідчать опубліковані Мін'юстом дані. Згідно з аналітикою відомства, кількість проведених реєстраторами угод щодо відчуження нерухомого майна з року в рік показує позитивну динаміку.
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Загалом у 2015 році, за підрахунками порталу domik.ua, було зареєстровано 330 846 правочинів, пов'язаних із договорами купівлі-продажу, даруванням, довічним утриманням, обміном, пожертвами, рентами тощо, а у 2021 році їхня кількість сягнула 546 085 правочинів.
Від 2015 до 2021: як змінювався попит
Кількість правочинів із нерухомим майном, посвідчених державними та приватними нотаріусами у 2015 – 2021 роках
|Вид договору
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Відчуження нерухомого майна
|330846
|356054
|434737
|462249
|480581
|465763
|546085
|з них купівля-продаж квартир та житлових будинків
|191686
|228057
|255733
|276873
|300726
|278675
|325174
|Договір відчуження земельних ділянок, а також земельних часток
|142647
|179292
|210025
|218504
|224913
|277101
|379437
|з них купівля продаж
|99957
|127619
|149070
|151139
|170425
|217810
|306203
Винятком став 2020 рік, проте причиною зниженого попиту в цей час була перша хвиля пандемії та повʼязаний з нею локдаун. Експерти зазначають, що ринок швидко наздогнав згаяне, так у 2021 році кількість договорів із відчуження нерухомості зросла на 13,63%.
Кількість угод купівлі-продажу квартир і житлових будинків теж суттєво зросла. Якщо таких у 2015 році було 191 686, у 2021-му їхня частка становила вже 325 174, тобто більше на 69,64%.
Не стала завадою правочинам щодо земельних ділянок навіть пандемія. У порівнянні з 2019-м у 2020 році кількість договорів купівлі-продажу зросла майже на 27,8%. Минулоріч збільшення становило близько 40,58%. Якщо зіставити 2015-й із 2021 роком, ця цифра зросла втричі.Щоб ознайомитися з найсучаснішими новобудовами Києва та Львова, перегляньте каталог Корпорації Нерухомості РІЕЛ. Девелопер пропонує сотні квартир, серед яких ви неодмінно знайдете ту, яка відповідає вашим потребам.