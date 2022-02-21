Українці почали купувати більше нерухомості: як зросла кількість угод за 7 років

Кількість договорів купівлі-продажу квартир і будинків, посвідчених реєстраторами від 2015 року зросла на 70%, а землі – більш ніж утричі.

Про це свідчать опубліковані Мін'юстом дані. Згідно з аналітикою відомства, кількість проведених реєстраторами угод щодо відчуження нерухомого майна з року в рік показує позитивну динаміку.

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Загалом у 2015 році, за підрахунками порталу domik.ua, було зареєстровано 330 846 правочинів, пов'язаних із договорами купівлі-продажу, даруванням, довічним утриманням, обміном, пожертвами, рентами тощо, а у 2021 році їхня кількість сягнула 546 085 правочинів.

Від 2015 до 2021: як змінювався попит

Кількість правочинів із нерухомим майном, посвідчених державними та приватними нотаріусами у 2015 – 2021 роках

Вид договору 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Відчуження нерухомого майна 330846 356054 434737 462249 480581 465763 546085 з них купівля-продаж квартир та житлових будинків 191686 228057 255733 276873 300726 278675 325174 Договір відчуження земельних ділянок, а також земельних часток 142647 179292 210025 218504 224913 277101 379437 з них купівля продаж 99957 127619 149070 151139 170425 217810 306203

Винятком став 2020 рік, проте причиною зниженого попиту в цей час була перша хвиля пандемії та повʼязаний з нею локдаун. Експерти зазначають, що ринок швидко наздогнав згаяне, так у 2021 році кількість договорів із відчуження нерухомості зросла на 13,63%.

Кількість угод купівлі-продажу квартир і житлових будинків теж суттєво зросла. Якщо таких у 2015 році було 191 686, у 2021-му їхня частка становила вже 325 174, тобто більше на 69,64%.

Не стала завадою правочинам щодо земельних ділянок навіть пандемія. У порівнянні з 2019-м у 2020 році кількість договорів купівлі-продажу зросла майже на 27,8%. Минулоріч збільшення становило близько 40,58%. Якщо зіставити 2015-й із 2021 роком, ця цифра зросла втричі.