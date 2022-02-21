Об этом свидетельствуют опубликованные Минюстом данные. Согласно аналитике ведомства, количество совершаемых регистраторами соглашений по отчуждению недвижимого имущества из года в год показывает положительную динамику.

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Всего в 2015 году, по подсчетам портала domik.ua, было зарегистрировано 330 846 сделок, связанных с договорами купли-продажи, дарением, пожизненным содержанием, обменом, пожертвованиями, рентами и так далее, а в 2021 году их количество достигло 546 085 сделок.

С 2015 по 2021 год: как менялся спрос

Количество сделок с недвижимым имуществом, удостоверенных государственными и частными нотариусами в 2015 – 2021 годах

Вид договора 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Отчуждение недвижимого имущества 330846 356054 434737 462249 480581 465763 546085 из них купля-продажа квартир и жилых домов 191686 228057 255733 276873 300726 278675 325174 Договор отчуждения земельных участков, а также земельных долей 142647 179292 210025 218504 224913 277101 379437 из них купля-продажа 99957 127619 149070 151139 170425 217810 306203

Исключением стал 2020 год, однако причиной пониженного спроса в это время была первая волна пандемии и связанный с ней локдаун. Эксперты отмечают, что рынок быстро догнал упущенное, так в 2021 году количество договоров по отчуждению недвижимости выросло на 13,63%.

Количество сделок купли-продажи квартир и жилых домов тоже существенно возросло. Если таких в 2015 году было 191 686, в 2021 их доля составляла уже 325 174, то есть больше на 69,64%.

Не помешала сделкам по земельным участкам даже пандемия. По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество договоров купли-продажи возросло почти на 27,8%. В прошлом году увеличение составило около 40,58%. Если сопоставить 2015 с 2021 годом, эта цифра выросла втрое.

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