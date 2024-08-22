Серед лідерів: у якій країні Європи українці почали масово скуповувати нерухомість

В одній із країн Європи суттєво зріс попит на купівлю житла з боку іноземців. Покупці здебільшого з Польщі та України.

Мовиться про Албанію, де за останні пів року попит на нерухомість збільшився на 20% в порівнянні з аналогічним періодом у 2023-му. Серед покупців є чимало інвесторів, які вкладають кошти у квартири та вілли на узбережжі.

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Поляки та українці – лідери за купівлею нерухомості в Албанії

Місцевий агент нерухомості розповів, що в Албанії підвищений попит спостерігається у Влері, на набережній Лунгомаре, в Радимі. Іноземні покупці переважно з Польщі та України, деякі з Німеччини.

У зв'язку із ситуацією на ринку зросли ціни, особливо на новобудови. У Вльорі ціни на житло стартують вже від 1600 євро за квадратний метр, а ближче до курортів – в середньому 4 000 євро.



Прибережні будинки у Вльорі / Фото Realtor.com

Варто зазначити, що в Албанії загалом змінилася тенденція на ринку. Тепер у країні більше купують нерухомість, а не орендують, що й призвело до підвищення попиту.

Одна з причин – рішення уряду Албанії, який спрямовує кошти на міський розвиток. Приблизно 55% від загального обсягу іноземних інвестицій направили на розвиток сфер нерухомості, промисловості, видобутку корисних копалин тощо.

Наприклад, у містах покращують дороги та розвивають транспорту інфраструктуру. Як пише місцеве видання, "це підвищує привабливість районів", відтак іноземці мають бажання інвестувати.