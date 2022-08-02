Про це в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу розповів керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

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Які послуги цікавлять українців

Як повідомив Сироватко, серед популярних запитів на платформі:

послуги сантехніків,

вивіз сміття,

вантажні перевезення,

монтаж натяжних стель,

роботи зі штукатуркою.

Найбільший приріст інтересу серед користувачів спостерігається відносно послуг наклеювання шпалер. За чотири місяці він зріс майже у 6,5 раза. Водночас, наголошує Сироватко, послуги з монтажу дверей цікавлять українців все менше. Так, впродовж липня було зафіксовано 1,7 тисячі запитів проти майже 5 тисяч запитів у січні.

Тривожні новини стимулюють замислитися про утеплення фасадів

Крім того, в умовах обмеженого постачання газу та можливої опалювальної кризи, зростає інтерес і до утеплення фасадів. Починаючи з травня кількість таких запитів досягнула щомісячної позначки у 2,7 тисячі.

Сироватко наголошує, що й справді завбачливо почати підготовку до термомодернізації ще влітку. Він додає, що сьогодні залишається проблема транспортування та наявності відповідних матеріалів і обладнання у постачальників.

А ось із пошуком виконавців труднощів не мало б виникнути, адже послуги щодо утеплення фасадів уже активно пропонують,

– додає він.

У топ запитів виходять модульні будинки

За спостереженням аналітиків, в умовах війни в Україні актуальнішими стали модульні будинки. З квітня по червень на них було в середньому майже по 5 тисяч пошукових запитів щомісяця. У березні цей показник становив лише 996 запитів.

Серед не досить типових варіантів – пошук оголошень за словом "бомбосховище". Так, у березні лише 529 українців шукали об'єкти за цим запитом.

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