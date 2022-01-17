Українці ввійшли у двадцятку покупців турецької нерухомості
Джерело:фейсбук Осман Пашаев
Громадяни України у 2021 році знову опинилися у двадцятці покупців нерухомості в Туреччині. За 3 роки вони піднялися з 19-го на 13-те місце.
Про це у Facebook написав український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв. Зібрали найголовніше.
Цікаво Відомий девелопер назвав головні тенденції на ринку житла у 2022 році
Українці ввійшли у двадцятку покупців турецької нерухомості: що відомо
Загалом у Туреччині за 2021 рік було здійснено 1,4 мільйона угод з продажу нерухомості, що на 0,5% менше, ніж у 2020-му. Іноземці серед покупців становили 4% – вони придбали майже 60 тисяч об'єктів.
У першу трійку найактивніших покупців у Туреччині ввійшли:
- іранці (10 тисяч об'єктів нерухомості),
- іракці (8 тисяч),
- росіяни (понад 5 тисяч).
Найбільше нерухомість купували в Анталії. Українці у цій провінції придбали понад 1,2 тисячі об'єктів – тобто по 100 щомісяця.
Вартість квартири в Анталії площею 100 квадратів становить близько 60 тисяч доларів. Для порівняння, рік тому таке ж житло коштувало приблизно 47 тисяч доларів.
Оригінальний текст публікації
Українці входять у двадцятку покупців турецької нерухомості і за три роки піднялися з 19-го на 13- місце.
В Анталії іноземці склали майже 20% покупців житлової нерухомості. Зараз середня вартість квартири в 100 квадратних метрів складає 800 тисяч лір (60 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом). Рік тому така ж квартира в Анталії коштувала 380 тисяч лір (47 тисяч доларів за курсом 2020 року). Іноземці купили за минулий рік більше ніж 12 тисяч квартир і будинків в цій провінції.
У цілому по Туреччині іноземці купили майже 60 тисяч квартир і будинків. Перша трійка покупців Іран, Ірак, Росія. Іранці купили майже половину житла - понад 10 тисяч. Іракці 8 тисяч, росіяни понад 5 тисяч
Українці входять в двадцятку покупців анталійської нерухомості (ми на тринадцятому місці) – понад 1200 за минулий рік. Тобто щомісяця наші громадяни купують там 100 квартир. Ще три роки тому українці купували не більше 50 квартир на місяць.
Серед європейців турецьку нерухомість найбільше купують німці, вони на п'ятому місці – після іранців, іракців росіян і афганців; англійці та шведи купують приблизно по 1000 квартир на рік.
Серед країн колишнього СРСР найбільше покупців з Казахстану і Азербайджану.