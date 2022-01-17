Громадяни України у 2021 році знову опинилися у двадцятці покупців нерухомості в Туреччині. За 3 роки вони піднялися з 19-го на 13-те місце.

Про це у Facebook написав український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв. Зібрали найголовніше.

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Українці ввійшли у двадцятку покупців турецької нерухомості: що відомо

Загалом у Туреччині за 2021 рік було здійснено 1,4 мільйона угод з продажу нерухомості, що на 0,5% менше, ніж у 2020-му. Іноземці серед покупців становили 4% – вони придбали майже 60 тисяч об'єктів.

У першу трійку найактивніших покупців у Туреччині ввійшли:

іранці (10 тисяч об'єктів нерухомості),

(10 тисяч об'єктів нерухомості), іракці (8 тисяч),

(8 тисяч), росіяни (понад 5 тисяч).

Найбільше нерухомість купували в Анталії. Українці у цій провінції придбали понад 1,2 тисячі об'єктів – тобто по 100 щомісяця.

Вартість квартири в Анталії площею 100 квадратів становить близько 60 тисяч доларів. Для порівняння, рік тому таке ж житло коштувало приблизно 47 тисяч доларів.

Українці ввійшли у двадцятку покупців турецької нерухомості / Фото бюлетень Турецького управління статистики

Оригінальний текст публікації

Українці входять у двадцятку покупців турецької нерухомості і за три роки піднялися з 19-го на 13- місце.

В Анталії іноземці склали майже 20% покупців житлової нерухомості. Зараз середня вартість квартири в 100 квадратних метрів складає 800 тисяч лір (60 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом). Рік тому така ж квартира в Анталії коштувала 380 тисяч лір (47 тисяч доларів за курсом 2020 року). Іноземці купили за минулий рік більше ніж 12 тисяч квартир і будинків в цій провінції.